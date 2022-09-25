Samsun haberi | Atakum Belediyesi'nden Orta Karadeniz Turizm Paneli

Atakum Belediyesi, turizmin dünyada söz sahibi sektör yöneticilerini Orta Karadeniz Turizm Paneli'nde buluşturuyor. Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenecek panel 27 Eylül Salı günü Sheraton Grand Samsun Hotel'de saat 13.30'da başlayacak.

Atakum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sheraton Grand Samsun Hotel ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) iş birliği ile Orta Karadeniz Turizm Paneli 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde Sheraton Grand Samsun Hotel'de düzenlenecek.

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci, Atakum turizmini geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Deveci önderliğinde Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Orta Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelini geliştirecek dev bir çalışmaya imza atılıyor. Samsun'dan Sinop ve Amasya'ya kadar bölgenin tüm şehirlerini turizmde cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar, Orta Karadeniz Turizm Paneli'nde masaya yatırılacak.

TURİZME YÖN VEREN İSİMLER BİR ARADA

Panele konuşmacı olarak katılacak sektörün önde gelen isimleri ANEX Turizm Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, ETS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Mercan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mengü, ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Sili ve Lands of Legend Yönetim Kurulu Üyesi Murat Süğlün programda deneyimlerini paylaşarak bölgede yapılması gereken projeleri değerlendirecekler. Panelde öncelikle Orta Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve hedef belirlenerek gündem oluşturulması için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Bölgenin turizmde kalkınması için yol haritasının da belirleneceği panel, iki oturum halinde düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.

"BÖLGEMİZDE BULUNAN VE TARİHE TANIKLIK EDEN DOĞA HARİKALARININ TÜM DÜNYADA TANINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci panelin bölgeyle özdeşleşen doğal güzelliklerin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında çok önemli bir adım olacağını belirterek "Coğrafyamız doğal yapısı ve tarihi ile eşsiz güzelliklere sahip. Bölgemizde bulunan ve tarihe tanıklık eden doğa harikalarının tüm dünyada tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgemizin turizm merkezi haline getirilmesinde Orta Karadeniz Turizm Paneli'nin çok önemli bir yere sahip olacağına inanıyorum. Panelin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.