Samsun nüfusunun yüzde 14,3'ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 'İstatistiklerle Yaşlılar, 2025' bültenine göre, Samsun nüfusunun %14,3'ü 65 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşuyor. Türkiye genelinde ise bu oran %11,1 olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus 2025 yılı itibarıyla 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşarak son beş yılda yüzde 20,5 artış gösterdi. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,1 olurken, erkeklerin oranı yüzde 44,7, kadınların oranı ise yüzde 55,3 olarak hesaplandı.

İlçe bazında ise Ladik yüzde 26 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olurken, Alaçam yüzde 24,42, Yakakent ve Salıpazarı yüzde 21,17 ile Terme bu ilçeleri takip etti. Canik, yüzde 10,21 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ilçe oldu. - SAMSUN

