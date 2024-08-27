Samsun'da Şiddetli Yağış Sonucu Sentetik Çim Saha Suyla Doldu
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonucu Gazipaşa Mahallesi'ndeki sentetik çim saha suyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintisi, suni çimin kabarmasına sebep oldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağıştan dolayı sentetik çim saha suyla doldu. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı. Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu. - SAMSUN