Özel çocuklara farkındalık etkinliği

Samsun'da özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık etkinliği, duygu dolu anlara sahne oldu.

Liv Hospital Samsun iş birliğiyle bir AVM'de özel gereksinimli çocuklar için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel gereksinimli çocukları ve öğretmenleri, Gülizar-Hasan Spor Lisesi öğrencileri eşliğinde gün boyunca hem eğlendi hem de toplumsal farkındalığın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte çocukların yüzlerindeki tebessüm, günün en anlamlı kazanımı oldu. Özel gereksinimli çocuklar etkinlik öncesi kuaförde gösteriye hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu öğretmeni Dilek Balcıoğlu, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen, onların kendilerini değerli hissetmesini sağlayan bu anlamlı organizasyon bizim için çok kıymetliydi. Çocuklarımız bugün sadece eğlenmedi, aynı zamanda toplumun onları ne kadar sahiplendiğini hissetti. Bu özel günü mümkün kılan Liv Hospital Samsun ailesine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN