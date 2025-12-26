Haberler

Özel çocuklara farkındalık etkinliği

Özel çocuklara farkındalık etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Liv Hospital iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar, eğlenceli aktivitelerle toplumsal farkındalığa katkıda bulundu. Öğretmenlerinden ve Gülizar-Hasan Spor Lisesi öğrencilerinden destek alan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Samsun'da özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık etkinliği, duygu dolu anlara sahne oldu.

Liv Hospital Samsun iş birliğiyle bir AVM'de özel gereksinimli çocuklar için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu özel gereksinimli çocukları ve öğretmenleri, Gülizar-Hasan Spor Lisesi öğrencileri eşliğinde gün boyunca hem eğlendi hem de toplumsal farkındalığın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte çocukların yüzlerindeki tebessüm, günün en anlamlı kazanımı oldu. Özel gereksinimli çocuklar etkinlik öncesi kuaförde gösteriye hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu öğretmeni Dilek Balcıoğlu, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen, onların kendilerini değerli hissetmesini sağlayan bu anlamlı organizasyon bizim için çok kıymetliydi. Çocuklarımız bugün sadece eğlenmedi, aynı zamanda toplumun onları ne kadar sahiplendiğini hissetti. Bu özel günü mümkün kılan Liv Hospital Samsun ailesine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi