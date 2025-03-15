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Samsun'da Kağıt Toplayıcısının 'Ekmek Teknesi' Arabası Dikkat Çekiyor

Samsun'da Kağıt Toplayıcısının 'Ekmek Teknesi' Arabası Dikkat Çekiyor
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Samsun'da bir kağıt toplayıcısının 'Ekmek Teknesi' yazılı çekçek arabası, anlamlı yazıları ve özgün süslemeleriyle görenleri tebessüm ettiriyor. Türk bayrağı ve Samsunspor atkılarıyla süslenmiş bu araba, yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor.

Samsun'da kağıt toplayıcısının "Ekmek Teknesi" yazan çekçek arabası görenleri tebessüm ettiriyor.

Samsun'da bir kağıt-karton toplayıcısının çekçek arabası, yazdığı anlamlı yazılar ve özgün süslemeleriyle dikkat çekiyor. Arabasında "Ekmek Teknesi" yazan vatandaş, geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Çekçeğini Türk bayrağı ve Samsunspor atkılarıyla süsleyen kağıt toplayıcısı, yaşam mücadelesini yansıtıyor. Azmiyle dikkat çeken vatandaşın ekmek mücadelesi görenleri hem tebessüm ettiriyor hem duygulandırıyor hem de ders veriyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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