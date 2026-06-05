Haberler

Samsun'da ekmek 17,5 TL oldu

Samsun'da ekmek 17,5 TL oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 16 zamla 15 TL'den 17,5 TL'ye yükseldi. Fırıncılar Odası Başkanı, maliyet artışlarının tamamını yansıtmadıklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 210 gramı 15 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 17,5 TL oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Yeni tarife öncesi 210 gramı 15 TL'den satılan ekmeğe yaklaşık yüzde 16 oranında zam yapılırken, bugünden itibaren ekmeğin satış fiyatı 17,5 TL olarak belirlendi.

Ekmek fiyatlarına maliyetinin altında artış yaptıklarını ifade eden Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, "Ekmekte fiyat tarifesini güncelledik. 210 gr ekmek bugünden itibaren 17,5 TL'den satışa sunulacak. Karar öncesinde 15 TL'den satıyorduk. Yüzde 16 oranında yani 2,5 TL zam uyguladık. Böylece ekmeğin kilosu 83,33 TL'ye denk geliyor. Bizdeki ekmek fiyatı Rize, Trabzon, Giresun gibi şehirlere göre daha ucuz. Onlarda ekmeğin kilosu 87,5 TL'ye denk geliyor. Hammaddeye gelen zammın hepsini tarifeye yansıtsak en az yüzde 25 zam yapmamız gerekiyor. Biz buna rağmen yüzde 16 zam yaptık. Bu tarife ile birlikte fırıncı ancak ayakta kalabilir. Kar marjı oldukça düşük kaldı" dedi.

Öte yandan, yeni tarife ile birlikte 300 gram tam buğday ekmeği 35 TL, 420 gr susamlı tava ekmeği 40 TL, 300 gr sade pide 35 TL, 150 gr lavaş 17,5 TL, 150 gr pide hamuru 35 TL, 8'li Karadeniz ekmeği 140 TL, 600 gr köy ekmeği 160 TL, 600 gr susamlı tahıllı ekmek 175 TL olarak belirlendi.

Ayrıca 15 TL'de simide şu an için zam düşünmediklerini de ifade eden Yiğit, kendilerine simit tarifesi için gelen bir isteğin olmadığını da belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım

Savaş ilanı gibi paylaşım! Yıldız ismin pozu olay yarattı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı