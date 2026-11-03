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Samsun Canik'te kaymakam ve basın mensupları hareketli yaşam için pickleball oynadı

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Samsun Canik'te kaymakam ve basın mensupları hareketli yaşam için pickleball oynadı
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Canik Kaymakamlığının ev sahipliğinde Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen etkinlikte kaymakam, kurum yöneticileri ve basın mensupları pickleball oynadı. Katılımcılar bu spor dalını tanırken hareketli yaşamın önemine de dikkat çekti.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen etkinlikte kaymakam, kurum yöneticileri ve basın mensupları pickleball oynayarak hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Canik Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Canik Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen etkinliğe Canik Kaymakamı Şeref Aydın, kurum yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte katılımcılar pickleball oynayarak hem spor yaptı hem de bu spor dalını yakından tanıma fırsatı buldu.

"Sporu hayatın merkezine oturtmak istiyoruz"

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Valiliği himayelerinde sporu hayatın merkezine oturtmak istediklerini belirterek, "Özellikle bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı hayat için spor çok önemli. Sporu önemsiyoruz. İlimizde spor tesisleri ve spor altyapısı güçlü. Bu potansiyeli kullanmak istiyoruz. Bugün de Canik'te pickleball spor alanını vatandaşımıza tanıtmak, bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Basın kuruluşlarımızın yöneticileri, temsilcileri, ilden ve ilçeden kurum yöneticilerimizin katıldığı bu organizasyonla güzel bir etkinlik ve farkındalık çalışması yapmış olacağız. İstiyoruz ki gerek gençlerimiz gerek vatandaşlarımız spora ilgi duysunlar, sporla vakitlerini geçirsinler. Özellikle kamu görevlileri arasında bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Spor tesislerimizi kullanarak ve kamu hizmet binalarımızın bahçelerinde uygun alanlar oluşturarak pickleball sporunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Böylece hem zamanımızı daha kaliteli geçirmiş hem de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam adına daha iyi bir adım atmış olacağız" dedi.

"Pickleballun Samsun'da yaygınlaşması için iş birliklerimiz sürecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ise etkinliğin hareketli yaşamı özendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Canik Kaymakamlığı, Samsun Pickleball Derneği ve İletişim Başkanlığımızın organizasyonunda, kamu kurumlarımızın il müdürleri ve basın mensuplarımızın katılımıyla bugün bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Pickleballun Samsun'da yaygınlaşması amacıyla iş birliklerimiz devam edecektir. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pickleball etkinliğine ayrıca Samsun Afad İl Müdürü Ahmet Matur, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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