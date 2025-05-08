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Samsat'ta Kadınlar El Beceri Kurslarıyla Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor

Samsat'ta Kadınlar El Beceri Kurslarıyla Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kadınlar, boş zamanlarını değerlendirerek el becerilerini geliştiriyor ve ekonomik gelir elde ediyor. Rölyef kursları sayesinde sosyokültürel gelişim ve toplumsal entegrasyon sağlanıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar boş zamanlarında el becerilerini geliştirerek geçiriyorlar.

Samsat İlçesinde kurulmuş olan Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara devam eden Samsatlı kadınlar, temiz bir ortamda, çocuklarını aynı çatı altındaki kreşe teslim ederek ve aynı zamanda ekonomik gelir elde ediyor.

Kurs hocası Sadiye Koruyucu nezaretinde, sanat eserlerinin yüzeylerinin kabartma veya oyma teknikleriyle üç boyutlu olarak şekillendirildiği tablo yapımı olan ve rölyef olarak adlandırılan kurslara devam eden kadınlara psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacı ile birçok farklı alanda eğitimler de veriliyor.

ADEM Koordinatörü Elif Şevval Akıncı, kursa katılım sağlayanların desene uygun hazırlık yaparak, teknikleri kullanarak uygulayan ve renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programı olan rölyef kursunda kadınların severek katılım sağladığı ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ise yaptığı açıklamada, ADEM'de koruyucu önleyici eğitimler kapsamında uzman personeller tarafından düzenli eğitimler verildiğini, katılım sağlayan kursiyerlere aylık belirli bir miktar teşvik ödemesi ve yapılan ürünlerin maliyetinin karşılandığını ifade etti.

Tepe, "Samsatlı kadınlar boş zamanlarında kurslarımıza başvuruyorlar. Merkezimizde ortam güvenli ve temiz. Çocukları için kreşimiz mevcut. İlçe Kaymakamımızın direktifleri ile her türlü desteği sağlamaktayız. Kadınlar burada hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmiş oluyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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