Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2 - Haberler

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Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

İhlas Haber Ajansı - Suat Salgın - Yerel
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Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı.

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı. 3-2

BALIKESİR - Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin son karşılaşmasında evinde ağırladığı Altınova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in şeref tribününden izlediği karşılaşmayı 3-2 kazanan kırmızı-beyazlı takımı 300 civarında bir taraftar grubu da yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarı şampiyon takımı konfeti yağmuruna tuttu.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya minik oyuncularla çıktı.

Play-Off karşılaşmalarında; TK; Tavşanlı Linyitspor ve Tekirdağspor ile oynayacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, klasman grubunu aşarak 3. lige yeniden dönmek için mücadele vermeye hazırlanıyor.

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı: 3-2

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Yerel

Yerel, Spor, Haberler

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