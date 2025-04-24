Sağlık Emekçileri Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini dile getirdi. Yapılan açıklamada, "Açlık sınırı 23 bin 51, yoksulluk sınırı ise 79 bin 734 liraya ulaştı. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan toplam harcama ise 36 bin 923 TL'ye çıktı" denildi.

Dev Sağlık-İş üyesi işçiler, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde bir araya geldi. Hazırlanan basın açıklaması sendika yöneticileri İbrahim Özmen, Hatice Türker ve İsa Beşli tarafından okundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada DİSK olarak, Dev Sağlık-İş olarak sadece sağlık ve sosyal hizmet işçileri için değil; gözü kulağı kapalı kapılar ardındaki toplantılarda temsil edilmeyen bütün kamu işçileri için bir araya geldik. Temmuz ayında sendikamız bakanlık eliyle baraj altında bırakılmasaydı, bugün masada Türkiye'nin her yerinde sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin gerçek sorunları ve talepleri konuşuluyor olacaktı. Bugün işyerlerimizde gerçek taleplerimizi dile getiriyoruz. Her türlü baskıya ve zora rağmen taleplerimiz için örgütlenmeye devam ediyoruz.

"Hakkımızı istiyoruz"

Hanlar, hamamlar, saraylar değil; hakkımızı istiyoruz, alacağız. Bugün sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin taleplerini paylaşmak için bir aradayız. Haftalık 40 saatlik çalışma süresi istiyoruz. Tayin ve becayiş sorununun kalıcı şekilde çözülmesi için şeffaf bir sistem oluşturulmasını istiyoruz. Görev tanımlarının net şekilde belirlenmesini istiyoruz. Ara dinlenme süresi işçiler için bir haktır, işyerlerimizde uygulanmasını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz."

Açıklamada DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) Mart 2025 itibarıyla açlık sınırının 23 bin 51, yoksulluk sınırının 79 bin 734, tek başına yaşayan kişinin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için gerekli harcamanın ise 36 bin 923 liraya çıktığına işaret edilerek, "Ücretlerimizin enflasyon altında erimesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.