Herkes kardan gelin damat yaparken o yatak yapmayı seçti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf, kar yağışını fırsata çevirerek dükkanının önüne kardan yatak yaptı.

Safranbolu'da etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Emek Mahallesinde esnaflık yapan Özcan Doğangönül, dükkanının önünde biriken karları şekillendirerek yatak formuna dönüştürdü.

Doğangönül, kardan yatağın üzerine battaniye de örterken yaptığı yatak dükkana gelen misafirlerinin de ilgisini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Doğangönül, geçen yılki kar yağışında boğa yaptığını hatırlatarak, yatağın penceresinin de bulunduğunu belirtti.

Çocukların kardan yatağın üzerine yatmaya çalıştığını ifade eden Doğangönül, herkesin gelin damat yaptığı yerde, bu yıl konseptini yataktan yana kullandığını söyledi. - KARABÜK