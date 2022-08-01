Rusya'da pandalara sürpriz doğum günü partisi - Haberler

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Rusya'da pandalara sürpriz doğum günü partisi

Rusya'da pandalara sürpriz doğum günü partisi

Rusya'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Ding Ding ve Ru Yi isimli 2 panda için düzenlenen doğum günü partisinde eğlenceli anlar yaşandı.

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Rusya'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Ding Ding ve Ru Yi isimli 2 panda için düzenlenen doğum günü partisinde eğlenceli anlar yaşandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 panda için düzenlenen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan pandalardan 5 yaşına giren Ding Ding ve 6 yaşına giren Ru Yi için bambulardan özel olarak 2 ayrı pasta hazırlandı. Pastalarını iştahla yiyen pandaların o anları halk tarafından görüntülendi. Çok sayıda kişinin katıldığı program çerçevesinde Çin'in geleneksel ejderha ve aslan dansları sergilendi.

Ru Yi ve Ding Ding, Çin'in güneybatısında bulunan Siçuan eyaletinden 2019 yılında 15 yıllık ortak bir araştırma programı için Moskova'ya getirilmişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvanat Bahçesi Moskova Rusya Yerel Haberler

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