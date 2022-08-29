Rektör Prof. Dr. Çolak, '30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü gururla kutluyoruz'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Çolak, mesajında, "Vatanımızı elimizden almaya çalışan işgalcilere karşı Türk milleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz mücadele sonucunda kazandığımız 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bir asır önce büyük Türk milletini ata yurdu Anadolu'dan söküp atmayı deneyen emperyalist güçler ve maşaları işgalci Yunan ordusu, 30 Ağustos 1922'de milletimizden aldığı darbe ile yıkılmış ve Anadolu'nun sonsuza kadar Türk ve İslam yurdu olarak kalacağını, tattığı bu acı yenilgiyle kesin olarak anlamıştır.

Bizlere düşen tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni gururla kutlarken, çocuklarımıza bu toprakların bugüne kadar şehit kanlarıyla sulanarak Türk yurdu kaldığını, iç ve dış düşmanların ise saldırmak için bugün dahi hala fırsat kolladığını öğretmektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin kalbinde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR