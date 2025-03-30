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Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'de Turist Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'de Turist Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Eskişehir'e gelen turistler, özellikle Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, kente özgü lezzetlerin tadına bakarken hediyelik eşyalara da ilgi gösterdi.

Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'e gelen turistler Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini farklı bir ilde değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Eskişehir'e geldi. Kentin en turistik noktalarında oluşan yoğunluk göze çarparken, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde de hareketlilik yaşandı. Kendi araçlarıyla ve tur firmalarıyla birlikte tarihi bölgeye gelen turistler, kente has lezzetleri deneyip hediyelik eşyalara ilgi gösterdi. Özellikle Atlıhan El Sanatları Çarşı'nda meydana gelen yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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