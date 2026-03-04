KAGES'ten Ramazan ayında anlamlı dayanışma

Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği (KAGES) Adıyaman Şubesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla organize edilen yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve nakdi destek sağlandı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 145 adet kumanya kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 20 aileye 1.000 TL nakdi yardım yapılarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuldu.

Toplam 35 gönüllünün katılımıyla sahada yürütülen çalışmalarda, yardım kolileri önceden tespit edilen ailelere tek tek teslim edildi. Gönüllüler, hayırsever vatandaşların emanetlerini büyük bir titizlik ve hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, dağıtım sürecinde ailelerin mahremiyetine de özen gösterildi.

Yetkililer, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda manevi bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

KAGES Adıyaman Şubesi yetkilileri, organizasyona katkı sunan gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek, sosyal sorumluluk çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Dernek görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerle toplumda dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı