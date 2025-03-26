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Rahime Ballık, Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

Rahime Ballık, Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı Savran Ortaöğretim Okulu öğrencisi Rahime Ballık, yıldız kızlar bilek güreşi yarışlarında sağ ve sol kol kategorilerinde il birincisi olarak bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Savran Ortaöğretim Okulu öğrencisi Rahime Ballık yıldız kızlar bilek güreşi şampiyonu oldu.

Adıyaman'da yapılan okul sporları müsabakaları kapsamında yıldız kız kategorisi yarışları yapıldı. Yarışlarda 55 kilogramda toplam 30 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Müsabakaları sonucunda Savran Ortaokulu öğrencisi Rahime Ballık sağ ve sol kol kategorilerinde il birincisi oldu.

Ballık, bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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