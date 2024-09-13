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Prag Büyükelçisi Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Makas'ı Ziyaret Etti

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Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile bir araya gelerek şehrin gelişimi ve potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, makamında gerçekleştirdiği görüşmede, Büyükelçi Metin Feyzioğlu'na şehrin gelişimi ve potansiyeli hakkında bilgi verdi. Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Feyzioğlu'na ve konuklarına teşekkür etti.

Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve Avukat Görkem Alyanak da yer aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metin Feyzioğlu Mehmet Makas

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