Peipah Tayfunu Japonya'da Maddi Hasara Neden Oldu

Japonya'da etki gösteren Peipah Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar birçok bölgede maddi hasara yol açtı. En az 14 bin 450 hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bazı tren seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Yaz başından bu yana aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya'yı bu kez Peipah Tayfunu vurdu. Ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan tayfun, hayatı olumsuz etkiledi. Yerel yetkililer, Shizuoka, Miyazaki, İbaraki, Aichi ve Ehime eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede maddi hasarın meydana geldiğini, bazı sakinlerin uçan çatılar ve kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralandığını söyledi. Shizuoka eyaletinde 12 bin 760, Aichi eyaletinde bin 340 ve Gifu eyaletinde 350 olmak üzere en az 14 bin 450 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yerel tren hatlarındaki birçok seferde de aksamalar meydana geldi.

Etkisini sürdürecek

Peipah Tayfunu'nun bu gece itibarıyla Tokai bölgesi kıyılarından Kanto bölgesi açıklarına doğru ilerlemesinin beklendiğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskını ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO