Pazaryeri'nde yaz spor okulları voleybol kursu tamamlandı

Pazaryeri'nde yaz spor okulları kapsamında voleybol branşı kursu başarıyla tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 124 sporcu katılım gösterdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Kurs süresince gönüllü olarak görev alan Bilecikli sporcu Ecrin Sena Tiryaki'ye emekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
