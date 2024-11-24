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Pazarspor Kafilesi Yoğun Kar Nedeniyle Yolda Kalıp Geri Döndü

Pazarspor Kafilesi Yoğun Kar Nedeniyle Yolda Kalıp Geri Döndü
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Bayburt'ta oynanan karşılaşma sonrası Rize'ye dönmeye çalışan Pazarspor kafilesi, kar yağışı nedeniyle yoluna devam edemeyerek geri dönmek zorunda kaldı.

Bayburt karşılaşması sonrası Rize'ye gelmeye çalışan Pazarspor kafilesi kar nedeniyle yarı yoldan geriye dönmek zorunda kaldı.

TFF 3. Lig'in 12. Haftasında Rize ekibi Pazarspor, Bayburt Özel İdarespor'un konuğu oldu. Karşılaşma 18. Dakikada Pazarsporlu Furkan Yılgın'ın kendi kalesine, 37. Dakikada ise Mustafa Sol'un kullandığı penaltı vuruşuyla 1-1 berabere bitti. Karşılaşmanın ardından Rize'ye doğru yola çıkan Pazarspor kafilesi Bayburt'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yoluna devam edemedi. Otele geriye dönen kafile yarınki hava şartlarına göre yeniden yola çıkacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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