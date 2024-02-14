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Pazarspor'da Taşkın Güngör dönemi başladı

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Pazarspor, boş olan teknik direktörlük koltuğuna Taşkın Güngör'ü getirdi. Güngör, ilk idmanına çıkarak oyuncularını motive etmeye çalışırken bir yandan da teknik taktik çalışması yaptırdı.

- Pazarspor'da Taşkın Güngör dönemi başladı

RİZE - TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, boş olan teknik direktörlük koltuğuna Taşkın Güngör'ü getirdi.

Mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısının tamamlamasıyla beraber teknik direktör Kadir Kar ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollarını ayırmıştı. Devre arasına girilmesiyle beraber boş kalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Tolgay Kerimoğlu ile anlaştı. Kerimoğlu ile beraber güzel sonuçlar elde edemeyen Pazarspor, teknik direktörleri ile yollarını ayırmıştı. Pazarspor'da Tolgay Kerimoğlu ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Rizeli Teknik Direktör Taşkın Güngör, ilk idmanına çıktı. Güngör, 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Kelkit maçının önemini anlatarak oyuncularını motive etmeye çalışırken bir yandan da sahada yapılması gereken varyasyonlarla ilgili teknik taktik çalışması yaptırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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