Ağrı'da ılıman iklim kış besicilerin yüzünü güldürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bu yıl beklenen yoğun kar yağışının görülmemesi, besicilere kış aylarında da meralarda hayvan otlatma imkanı sundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvancılıkla uğraşan besiciler, bu yıl mevsim normallerinin altında seyreden kış şartlarını avantaja çevirdi. Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez köyünde yaşayan vatandaşlar, önceki yıllarda karşılaştıkları ağır kış şartlarının bu yıl yaşanmaması sayesinde hayvanlarını kış aylarında da meralarda otlatabiliyor.

Normal şartlarda yoğun kar yağışı ve sert hava nedeniyle hayvanlarını ahırlarda beslemek zorunda kalan köylüler, bu yıl kar örtüsünün oluşmamasıyla birlikte daha geniş alanlarda otlatma yapma imkanı buldu. Bu durum hem hayvanların daha iyi beslenmesini sağladı hem de yem maliyetlerinin azalmasına katkı sundu. - AĞRI