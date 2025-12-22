Haberler

Ağrı'da ılıman iklim kış besicilerin yüzünü güldürdü

Ağrı'da ılıman iklim kış besicilerin yüzünü güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bu yıl beklenen yoğun kar yağışının olmaması, besicilerin kış aylarında hayvanlarını meralarda otlatmasına olanak tanıdı. Köylüler, bu durum sayesinde daha iyi beslenme imkanına sahip olan hayvanlarıyla yem maliyetlerini düşürdü.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bu yıl beklenen yoğun kar yağışının görülmemesi, besicilere kış aylarında da meralarda hayvan otlatma imkanı sundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvancılıkla uğraşan besiciler, bu yıl mevsim normallerinin altında seyreden kış şartlarını avantaja çevirdi. Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez köyünde yaşayan vatandaşlar, önceki yıllarda karşılaştıkları ağır kış şartlarının bu yıl yaşanmaması sayesinde hayvanlarını kış aylarında da meralarda otlatabiliyor.

Normal şartlarda yoğun kar yağışı ve sert hava nedeniyle hayvanlarını ahırlarda beslemek zorunda kalan köylüler, bu yıl kar örtüsünün oluşmamasıyla birlikte daha geniş alanlarda otlatma yapma imkanı buldu. Bu durum hem hayvanların daha iyi beslenmesini sağladı hem de yem maliyetlerinin azalmasına katkı sundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title