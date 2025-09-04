Haberler

Patnos Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Patnos Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Güncelleme:
Şap hastalığı nedeniyle uzun süre kapalı kalan Patnos hayvan pazarı, yeniden hizmet vermeye başladı. Pazardaki hareketlilik, bölge ekonomisine canlılık kazandırdı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yeniden halkın hizmetine açıldı. Bölgenin önemli ticaret alanlarından biri olan pazarın faaliyete geçmesiyle birlikte alıcılar ve satıcılar arasında hareketlilik başladı. Hayvan alım satımıyla ilgilenenlerin yoğun ilgi gösterdiği pazar, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bölge ekonomisine de katkı sağladı.

Vatandaşlar, pazarın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, hem ticari canlılık hem de sosyal buluşma noktası açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
