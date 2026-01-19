Haberler

Patnos Esnaf Odası Seçimi Sonuçlandı

Güncelleme:
Patnos'ta yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Süleyman Laçin, 416 oy alarak yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinin dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde oy sayımı tamamlandı. Yapılan seçimde üyelerin kullandığı oyların 713'ü geçerli sayıldı.

Mevcut Başkan Süleyman Laçin, 416 oy alarak yeniden başkan seçilirken; başkan adayı Eşref Üstün ise 297 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte Süleyman Laçin, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı. Seçimin ardından her iki aday da sürecin olgunluk, saygı ve sağduyu içerisinde geçtiğini ifade etti. Süleyman Laçin ve Eşref Üstün, seçim sürecinde birbirlerini tebrik ederek karşılıklı başarı dileklerinde bulundu.

Patnos esnafının iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerin, dostane bir ortamda ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdiği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

