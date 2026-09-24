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Panelsan'da işten çıkarıldığı belirtilen 2 işçi için direniş 53'üncü güne ulaştı

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Panelsan'da işten çıkarıldığı belirtilen 2 işçi için direniş 53'üncü güne ulaştı
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Panelsan işçilerinin Birleşik Metal-İş öncülüğündeki direnişi 53'üncü gününe girdi. DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarıldığı belirtilen 2 işçinin de bulunduğu direnişçileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ANKARA) - Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ önünde başlatılan işçi direnişi 53'üncü gününe girdi. DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri, direnişteki işçileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de çalışan işçilerin Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olmasının ardından 2 işçinin işten çıkarıldığı belirtilirken, fabrika önünde başlatılan direniş 53'üncü gününde sürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde sürdürülen direnişe DİSK'e bağlı sendikalardan dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

DİSK Nakliyat-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, "DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası olarak, Eskişehir Anadolu Şube olarak da yine kardeş sendikalarımızdan DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikamızla beraber direnişin 53'üncü gününde burada direnişçi arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Hem genel merkez yönetimlerimizin hem de şube yönetimlerimizin selamlarını ve dayanışma dileklerini getirdik" dedi.

Türkiye'de başta Anayasa olmak üzere yasaların sendikal örgütlenmeyi güvence altına aldığını belirten Kaplan, işverenlerin çeşitli müdahalelerle sendikal örgütlenmeleri engellemeye çalıştığını savundu. Panelsan'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yasanın aradığı çoğunluğu sağladığını ve Bakanlığa başvurduğunu ifade eden Kaplan, Bakanlıktan sendikaya çoğunluk tespiti verildiğini söyledi.

Kaplan, "Ancak işveren bu süreçte sendikal örgütlenmeden haberdar olduktan sonra çeşitli ayak oyunlarıyla sendikal örgütlenmeyi engellemeye ve kırmaya çalışmıştır. İki tane işçi arkadaşımızı işten atmıştır ve 53 gündür de burada, başta işten atılan arkadaşlarımız olmak üzere, şube yönetimimiz, Birleşik Metal-İş Sendikamız haklı olarak burada bir direniş yürütmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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