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Pamukkale Üniversitesi İşçileri Greve Çıktı

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Pamukkale Üniversitesi kantin ve sosyal tesislerinde çalışan işçiler, sıfır zam teklifine tepki göstererek greve çıktı. Grev, işçilerin talepleri karşılanana kadar sürecek.

(DENİZLİ) - Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası ile Pamukkale Üniversitesi yönetimi arasındaki görüşmelerde, ilk altı ay için sıfır zam teklif edilmesi işçilerin tepkisine yol açtı, işçiler greve çıktı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi İşletmelere bağlı kantin ve sosyal tesislerde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle greve çıktı. Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) ile üniversite yönetimi arasındaki görüşmelerde, ilk altı ay için işçilere "sıfır zam" teklif edildi.

TOLEYİS İzmir Şube Başkanı Mustafa Çelik, grevin 7. gününde yaptığı açıklamada, yönetimin sunduğu tekliflerin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Altı ay önce başlattığımız toplu sözleşme sürecinde, bugün grevimizin 7. günündeyiz. İlk teklifte sıfır zam önerildi. Daha sonra 2025 Ocak ayında yüzde 16 zam teklif edildi. Ayrıca, sosyal yardımlara yalnızca 5 TL artış yapılması önerildiği için bu anlaşmayı kabul etmedik. Bizim talebimiz, 21 bin 870 TL maaş alan arkadaşlarımızın, 28 bin TL maaş alanlarla eşitlenmesi ve bunun üzerine yüzde 10 zam yapılmasıydı. Ayrıca diğer altı aylık dönemlerde enflasyon oranında zam talep ettik. Ancak bu taleplerimiz karşılanmadığı için grevimiz devam ediyor. Toplu sözleşme sonuçlanana kadar pes etmeyeceğiz."

Çelik, grev sırasında öğrencilerin çalıştırılarak grevin kırılmaya çalışıldığını iddia etti. Bu duruma müdahale ettiklerini belirten Çelik, sürecin İŞKUR'a taşındığını ve müfettiş incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Grev sürecinde PAÜ Rektörü'nün eylem alanına gelmesiyle ilgili de konuşan Çelik, "Bugün Rektör beyi karşılamaya gittik. Ancak Rektör bey, bizi görünce bir selam dahi vermeden hızla geri döndü" ifadelerini kullandı.

İşçiler, taleplerine yanıt verilene kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederken, üniversite yönetiminden henüz bir açıklama yaplmadı.

Pamukkale Üniversitesi İşçileri Greve Çıktı
Kaynak: ANKA / Yerel
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