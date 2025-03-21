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Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Aralıksız Sürüyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli turizmin sağlanması amacıyla denetimlerini drone destekli devriyelerle sürdürüyor. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde yasaklara uymayan kayakçılara idari yaptırımlar uygulanıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından drone destekli devriyeler ile tespit edilerek Erzurum Valiliğinin "2024/6 sayılı genel emri ile Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler kapsamında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

10 Mart - 21 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum Valiliğinin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan 2 kişiye idari yaptırım uygulanırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edileceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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