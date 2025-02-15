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Palandöken Dağı'nda Çığ Düşmesi: Yaralı Yok

Palandöken Dağı'nda Çığ Düşmesi: Yaralı Yok
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Erzurum'un Palandöken Dağı'nda, kayak pistleri dışında Yusuf'un Deresi mevkisinde düşen çığın ardından AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda, kayak pistleri dışında bulunan Yusuf'un Deresi mevkisinde çığ düştü.

Palandöken Dağı'nda kayak pistleri dışında bulunan Yusuf'un Deresi olarak bilinen mevkide çığ düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Çığ altında kalan olmadığı öğrenildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çitçi'nin de Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki programını yarıda keserek Erzurum'a hareket ettiği öğrenildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusuf'un Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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