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Pakistan'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz İftar Sofraları

Pakistan'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz İftar Sofraları
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Ramazan ayı süresince Pakistan'da, özellikle Karaçi'de ihtiyaç sahiplerine yönelik kurulan ücretsiz iftar sofraları dikkat çekiyor. Yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından hazırlanan sofralarda, yüzlerce kişi oruçlarını açıyor. Ancak artan fiyatlar nedeniyle bu sofralarda azalma gözlemleniyor.

Pakistan'da Ramazan ayının gelmesi ile sokaklarda kurulan iftar sofralarında ihtiyaç sahibi yüzlerce kişi oruçlarını açıyor.

Pakistan'da Ramazan ayının gelmesi ile sokaklara ücretsiz iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Karaçi'de sokaklara kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişi oruçlarını açarken, Ramazan ayının sonuna kadar sofralar kurulmaya devam edecek. Yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından kurulan sofralarda, ihtiyaç sahipleri ücretsiz şekilde iftarlarını yaparken, son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle sokaklarda kurulan iftar sofralarında azalma olduğu görüldü. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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