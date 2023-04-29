Özhan'da Eğitimler tam hız devam ediyor

Özhan Akademi, Kalite Müdürlüğü ve "Kalite Birliği" işbirliği ile düzenlenen "Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

Özhan Marketler Zinciri bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren "Özhan Akademi", eğitimlerle çalışanlarını şuurlandırırken, planladıkları hedefler çerçevesinde gelişmelerine imkan sağlayarak, eğitim sertifikaları ile çalışanlarının geleceğe yatırım yapmalarına imkan sunuyor.

Akademide gerçekleşen ve "Kalite Birliği" eğitimcilerinden Hamdi Dilmenler tarafından verilen eğitime marketin Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, Akademi Müdürü Nehir Sarel, Kalite Müdürü Seval Kiremitçi Çakır, Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, Başkan Vekili Ferudun Baykara ve eğitimci Mehmet Uğur Özdeniz ile birlikte market çalışanları katıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Akademi Müdürü Nehir Sarel ; 2023 yılı eğitim takvimimizde Kalbir eğitimlerini birlikte planlayarak sürdürmenin marketler zinciri olarak keyfini yaşıyoruz, aldığımız eğitimlerin davranışlarımıza dönüşmesine katkı sağlayan eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyor eğitimlerin çoğalarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Marketin Kalite Müdürü Seval Kiremitçi Çakır; Kalite Müdürlüğü olarak şirket organizasyonunda yer alan çalışanlarımızın alması gereken kalite ve gelişim eğitimlerini, Kalbir'in sağladığı eğitim seçenekleri arasından Akademi ile Birlikte belirledik. Eğitim planlamamız çerçevesinde "Özhan Akademi" Salonu'nda gerçekleşen eğitimlerin her biri çok tecrübeli, alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Bugüne kadar gerçekleşen tüm eğitimler bizler için katma değeri çok yüksek olup, iş hayatımız ve sosyal hayatımızda faydalanabileceğimiz bilgiler içermiştir. Hamdi Dilmenler hocamızın Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi de bu eğitimlerden bir tanesi olmuş yıllarca edindiği kalite tecrübesini bize en sade ve anlaşır şekilde aktarmıştır. Kalite bakış açısının benimsenmesi ve anlaşılmasına destek olan bu eğitimler için tüm Kalbir Derneği hocalarımıza, planlama yapan Özhan Akademi departmanımıza, tüm çalışmalarımıza liderlik eden üst yönetime teşekkür ederiz" dedi.

Kalite Birliği tarafından yürütülen ve marketlerinde ana paydaşı olduğu "2023 Yılı Milli Egemenlik ve Kalite Yılı Projesi" çerçevesinde;

Tüm yönetim sistemleri hakkında katılımcılara bilgiler veren eğitici Hamdi Dilmenler, kaliteye dikkat çekerek, yönetim sistemlerinin önemine vurgu yaparak, ülkemizde ki temiz kalitenin temsilcisi olarak gördükleri TSE ile kalite yolculuğuna devam eden market yönetimini tebrik etti ve eğitime katılanları TSE belgeli ürünleri kullanmaya davet ederek, 'TSE'siz yolculuğun kalitesizlik' olduğuna vurgu yaparak, yönetim sistemleri ile ilgili detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, 2023 Yılı Milli Egemenlik ve Kalite Yılı Projesi hakkında katılımcılara bilgi vererek, Kalite Birliği'nin vizyonunun temiz kalite olduğunu, temiz kalitenin hakim konuma gelmesi için ücretsiz ve sertifikalı eğitimler veren ve hiç bir karşılık beklemeden faaliyetlerini icra eden Kalite Birliği'nin alanında tek STK olduğuna vurgu yaptı. "Hayatınızın hiç bir döneminde kaliteyi ihmal etmeyin. Hayallerinizi engellemeye çalışanlara müsaade etmeyin, hayallerinizden asla vazgeçmeyin" diyerek sözlerini sürdüren Karaman, başta Market Genel Müdürü İbrahim Özhan olmak üzere, tüm proje paydaşlarına teşekkür etti. - BURSA