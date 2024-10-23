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Otomobil Tamircileri Çırak Bulamıyor, Gelecek Tehlikede

Otomobil Tamircileri Çırak Bulamıyor, Gelecek Tehlikede
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Ümraniye'deki otomobil tamirhane esnafı, çırak bulma konusunda yaşanan sıkıntıları ve yüksek maaşlara rağmen sektöre ilgi gösterilmemesini dile getiriyor. Uzmanlar, ara eleman eksikliğinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ümraniye'de bulunan otomobil tamirhane esnafı, birçok meslek gibi kendilerinin de yetiştirmek üzere çırak bulamadıklarından söyledi.

Ümraniye'de otomobil tamirhane esnafı, ara elaman bulamadıklarını, özellikle ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve böyle giderse 10-15 sene sonra mesleklerinin zora gireceğini dile getiriyor. Otomobil tamir ustası Hasan Torun, sektörde ara elaman açığı olduğunu ve bu sebeple sorun yaşadıklarını ifade etti. Torun, ücretlerin yüksek seviyelerde olmasına rağmen verilen iş ilanlarına talep olmadığını belirtti.

"İyi bir kalfa 30-35 bin lira civarında alıyor"

Otomobil ustası Hasan Torun, "Otomobil sektöründe yeni güncel duruma bakıldığında piyasası büyümekte fakat ara eleman veya sektöre girecek çalışanlardan öğrencilerde bir sıkıntı yaşanmakta. Aileler, otomobil sektörüne çocuklarını ağır iş dolayısıyla vermiyor. Otomobil gerçekten ücretlendirme olarak iyi bir pozisyona geliyor. Şu anda iyi bir kalfa 30-35 bin lira civarında alıyor. Bu sektörde bu işleri daha iyi yapılabildiğinde maaşlar 45-50 bin TL'ye gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ara elaman sıkıntısının giderilmesi lazım"

Torun, "Çocukların okulda olup kendilerini geliştirmeleri ve bu sektöre adım atmaları gerekiyor. Kendi oğlumu da üniversitede otomobil sektörüne yazdırdım. Piyasa büyüyor ancak ara eleman sıkıntısının giderilmesi lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümraniye Otomobil Ekonomi Yerel

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