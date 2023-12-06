SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında, SANKO Üniversitesi'nin kuruluşunun 10'uncu yılına ithafen "Otizmli Birey Olarak Doğmak" konulu program düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında, SANKO Üniversitesi'nin kuruluşunun 10'uncu yılına ithafen "Otizmli Birey Olarak Doğmak" konulu program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, programda yaptığı konuşmada otizmin; günümüzde tanı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte daha erken teşhis edilebildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan deprem sonrasında Gaziantep'te depremden zarar gören özel ihtiyaçları ve ebeveynlerini kaybetmiş çocukların tespit edilmesi ile bu çocukların sağlık, eğitim ve psikososyal açıdan değerlendirilerek desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Gaziantep Tomurcukları Projesi kapsamında; otizmli çocuklar olduğunun tespit ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Öğr. Üyelerinin tespit edilen tüm çocuklarla birlikte otizmli çocuklara da destek verdiğini kaydetti.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında üniversitenin de 10'uncu kuruluş yılını kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak, bilimin rehberliğinde ülkesine katkı sunacak iyi eğitim almış bireyler yetiştirmek ve ülkemize sağlık alanında da katkı sunmak amacıyla var gücüyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak ise otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin çoğu zaman dış görünüşlerinde onları diğer insanlardan ayıran hiçbir farklılık olmadığını ancak bu bireylerin diğer insanların çoğundan farklı şekillerde davranabileceğine dikkat çekti.

Otizmli bireylerde olağandışı görünebilecek davranışlar veya etkileşimler dışında; gecikmiş dil becerileri, olağandışı yeme ve uyku alışkanlıkları, gastrointestinal sorunlar da (örneğin kabızlık) olabildiğini anlatan Prof. Dr. Karabudak, şu bilgileri paylaştı: "Otizmle yaşayan bireyler evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda herkesle aynı haklara ve özgürlüklere sahipler. Bu nedenle Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otizm spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' ilan edilmiştir."

Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri nelerdir

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gökalp Özcan ise "Otizm ve Temel Özellikleri" konulu sunum yaptı.

Otizm spektrum bozukluğunun sıklıkla yaşam boyu süren bir durum olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Özcan, otizm spektrum bozukluğunun belirtilerini şöyle sıraladı: Çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan, belirtileri erken çocukluk çağında başlayan, sosyal-iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bozukluklardır."

Otizmde beslenme ilkeleri

Programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aslı Uçar, otizmin genellikle çocukluk döneminde başlayan bir nörolojik gelişim bozukluğu olduğunu vurgulayarak, beslenmenin otizmli bireylerdeki hassasiyetler ve gastrointestinal sorunlar nedeniyle önem kazandığını anımsattı.

Prof. Dr. Uçar, beslenme planlarının bireyin özel durumlarına dayanması gerektiğini ve multidisipliner bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Otizmli bireylere nasıl yaklaşmalıyız"

Gaziantep Otizm Erken Tanı ve Müdahale Merkezi Kurucusu Özel Eğitim Uzmanı Mehmet Sıddık Yıldız ise "Otizmli Bireylere Nasıl Yaklaşmalıyız" sorusuna odaklandı.

Özel Eğitim Uzmanı Yıldız, "Otizm farkındalık yürüyüşünde gördüğüm bir pankartta 'Beni Değiştirmeye Çalışmayın, Beni Anlayın' yazıyordu. Bu slogan bende derin düşüncelere yol açtı. Otizmli bireylerle etkileşimde bulunurken anlayışlı olmanın yanı sıra, duyusal, duygusal ve bilişsel farklılıkları anlamaya çalışarak çözüm odaklı yaklaşmak çok önemlidir" uyarısını dile getirdi.

Gaziantep Otizm Vakfı Başkanı Öğretmen Gülçin İkizceli, Gaziantep Otizm Vakfı'nın kuruluş amacını anlatan bir basın bildirisi ile Vakfın 2016 yılından bu yana sadece otizmli çocuklara ve bireylere odaklandığını ve sosyal davranışlarını geliştirici aktiviteler düzenlendiğini ifade etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Özden Karahan'ın yaptığı programa, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk ile akademisyen ve öğrencilerin katıldı.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - GAZİANTEP