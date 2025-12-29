Osmaniyeli Vatandaş: "2026'da Ekonomik Sıkıntı Bitmez, Hiç Bitmez, Ancak Ölürsen Biter"

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de vatandaşlar, 2026 yılında ekonomide 2025'e kıyasla kayda değer bir iyileşme olmayacağını, hatta durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti. Bir vatandaş, "2026'da ekonomik sıkıntı bitmez, hiç bitmez; ancak ölürsen biter" derken, başka bir vatandaş ise, "Ekonomi daha kötü olacak, her şey zamlanacak. Tüp olmuş bin lira, et olmuş bin lira. Ekonomi çok kötü, yaşantı kötü. Millet sefalet içerisinde yaşıyor. 2026'da bir şey değişmez, daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2026 yılının 2025'e kıyasla ekonomik açıdan daha kötü olacağını düşündüklerini ifade etti. Osmaniyeli yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir yurttaş, ekonomik sıkıntıların aynı şekilde devam edeceğini düşündüğünü bildirerek, şunları söyledi:

"Artık hiçbir beklentim yok, daha kötüye gidiyor. Şu an bir çay simit hesabı yapsak bile; benim üç tane çocuğum var, eşimle ben beraber beş kişi yapıyoruz. Çay hesabı yapsak, ayda üç öğün yaklaşık 20 bin lira yapıyor. 28 bin lira alınca geriye 8 bin lira paramız kalıyor. O 8 bin lira ile ne yapacağız? Elektrik mi ödeyeceğiz, telefon faturası mı ödeyeceğiz, diğer mutfak ihtiyaçlarını mı karşılayacağız? Hiçbir beklentim yok, bilmiyorum. İnşallah bir an önce düzelir diyoruz ama hiç zannetmiyorum düzeleceğini. Bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

"Ekonomik sıkıntı bitmez"

Emekli bir Osmaniyeli ise "Allah millete huzur versin, maaşlarımızı iyi versin. Allah insanlara çocuklarını okutmalarını nasip etsin. Emekliyim; 2026 yılında böyle olursa sıkıntı devam eder. Şimdi senin iki tane çocuğun var, evin kira; nasıl ödeyeceksin sen? 30, 40, 50 bin lira olacak ki maaş, sen çocuk okutacaksın; yoksa okutamazsın. 2026'da ekonomik sıkıntı bitmez, hiç bitmez; ancak ölürsen biter."

Bir başka emekli de, "Ocak ayında maaşımız artsa da artışı yeterli görmüyorum. 2026 yılında ekonomik sıkıntı pahalılıktan dolayı devam eder. Değişmez, aynı şekilde sürer" dedi.

"Gitgide daha kötü bir serüven bizi bekliyor"

Başka bir yurttaş da 2026'nın güzel olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Ülkenin biraz maddi sıkıntıları var, ekonomik sıkıntıları var. Bunların 2026 yılında bir sistem geliştirip bu ülkenin refaha kavuşması için, bu ülkenin öbür ülkelere istinaden en yukarılara tırmanabilmesi için güzel bir proje ve güzel bir yönetimle bir şekle, bir ayar çekilmesi lazım. Ümit ediyoruz ki 2026 yılı Türk milletine güzel bir yıl olarak geçer, güzel bir yıl olur. İnşallah herkesin kazançları bol ve nasipli olur. Ülkemizin ekonomik sıkıntısı bayağı bir hat safhada; enflasyon oranı da zaten düşmüyor, devamlı bir tırmanış içerisinde. Buna devlet büyüklerimizin bir an önce el atıp bir proje sunması, ortaya bir milli görüş sunup güzel bir şey getirmesi lazım. Gitgide daha kötü bir serüven bizi bekliyor ama bunu da düzeltmek kendi elimizde olan bir şey."

Osmaniyeli bir başka kişi de, "2026 yılında daha kötü günler bizleri bekliyor. Ekonomi daha kötü olacak, her şey zamlanacak. Tüp olmuş bin lira, et olmuş bin lira. Ekonomi çok kötü, yaşantı kötü. Millet sefalet içerisinde yaşıyor. 2026'da bir şey değişmez, daha kötü olacak" dedi.