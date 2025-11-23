Osmaniye'de Turp Üreticileri Fiyat Düşüklüğünden Şikayetçi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye'nin turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticiler, bu yıl ürünün tarlada para etmemesinden şikayet etti. Üreticiler, kilosu geçen yıl 6-7 lira olan turpun bu yıl 2-3 liraya düştüğünü belirterek, maliyet artışlarının altında ezildiklerini anlattı.

Kadirli'de üreticiler, turp fiyatlarının düşüklüğünden şikayetlerini dile getirdi.

Turp üreticisi Azgın Akgöllü, fiyatların dip seviyeye indiğini belirtti. Turpun kilosunu 2-3 liradan verdiklerini, marketlerde ise 30-40 liradan satıldığını anlatan Akgöllü, "satıcıların Allah'tan hiç korkuları olmadığını" söyledi.

Akgöllü, şunları kaydetti:

"Günah değil mi? Allah'tan korksunlar da bir fakir fukara da yesin, yazık günahtır. Geçen sene kilosu 6-7 liraydı, bu sene 2-3 lira. Bir sürü zarar… Günde bir kamyonda 50-60 bin lira, her tırda 150 bin lira zarar ediyoruz. Tarlanın verimi iyi ama mahsul şişti kaldı. Maliyetler on katı arttı. İşçi geçen sene 800 liraydı, bu sene bin 400 lira. Kurtarmasına imkan yok. Çiftçilerin hali perişan. Devletten destek bekliyoruz ama devletin bize destek vereceği yok. Bizim malımız para ettiği zaman dışarıdan ithal ediyorlar hemen. Böyle olursa bizim hiç halimiz yok, evden çıkamaz duruma düştük. Devletin vereceği 2-3 lirayı da zaten çocuğa versen almıyor. Çocuğa 200 lirayı veriyorum 'Bu ne baba?' diyor. Toruna veriyorum 'Dede bu ne, 200 liraya yemek yiyemeyiz ki, hamburger yiyemem' diyor. Allah'tan korksunlar arkadaş, yazık, bu çiftçilerimize baksınlar."

"Kökü zarar"

Bir diğer üretici Menderes İldokuz ise artan maliyetleri şu sözlerle aktardı:

"Geçen sene tarlanın dönümünü 3 bin liraya ekiyorlardı, bu sene 6-7 bin liraya ekiyorlar. Mazot kaç liraydı geçen sene, bu sene kaç lira? 61 lira mazot. Kökü zarar bunun ama şuben var, yapmaya mecbursun. Şu an turpun kilosu havuzda 2-3 lira. Manavda kaç lira? 30-32 lira kilosu. Kim kazanıyor? Aracı kazanıyor, üreten kazanmıyor ki. Bir traktör kaç lira? İşçinin yevmiyesi kaç lira? Hepsi maliyet. Bir torba turp yaptın mı kaç liraydı, bu sene kaç lira? İki katı… Yani üretici kazanmıyor, aracı kazanıyor."

Bir turp işçisi ise, "Biz de çalışıyoruz bu şekilde ama turp para etmediği için yevmiyeler de düşük. Biraz zor ama yapacak bir şey yok, idare edebildiğimiz kadar etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Emekliyim ama yetmiyor"

Bir başka turp işçisi de emekli olduğunu ancak gelirinin yetmediğini ifade ederek, "Buraya geliyorum, bir emekli parası yetmiyor. Dört tane çocuğum var, maaş yetmiyor. Ben de mecbur çalışmak zorundayım. Turp para etmedi bu sene, kilosu 3 lira. Para etmiyor, biz de tam çalışamıyoruz. Günlük gelemiyoruz, para etmediği için gelemiyoruz" diye konuştu.