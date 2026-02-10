Haberler

Pazarda Tanesi 66 Lirayı Bulan Nar Fiyatına Tepki Gösteren Vatandaş: "Bu Fiyata Alamam, Maaşım Yetmiyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında armut ve nar fiyatları vatandaşları endişelendiriyor. Emekliler, maaşlarının yeterli olmadığını ve gıda fiyatlarının artışını eleştiriyor.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında büyüklüğüne göre bir armutun fiyatı 50, narınki ise 66 liraya kadar çıkıyor. Emekli bir yurttaş, "Bu armut ile nar bahçesinde ne kadar? Bahçesinde mesela adam 5 liraya, 10 liraya almıyor, buraya getiriyor 60 liraya veriyor. O zaman burada da düşük olması lazım bunun. Ben bu fiyata alamam. Çünkü maaşım yetmiyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine semt pazarına gelen vatandaşlar bazı ürünlerin fiyatının yüksek olmasına tepki gösterdiler. Büyükçe bir adet narın 66 lirayı, armutun ise 50 lirayı bulmasına tepki gösteren bir vatandaş "Bu altın mı? Altın olsa bu kadar pahalı olmaz. Almam mümkün değil, yüzüne bakar kaçarım" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "Hanım isterse alırım, benim canım isterse alamam" dedi.

Emekli bir kent sakini ise aylıklarının yetmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz SSK emeklisini bu duruma düşüren iki tane yanlış uygulama var; birisi intibak, ikincisi kök maaş uygulaması. İntibak uygulaması ile SSK emeklisi en zor şartlarda yaşıyor. O zamanın çalışma bakanı neden yaptıysa bir intibak uygulaması yaptı. Bu intibak uygulamasını 2000 yılından önce emeklilerin maaş bağlama oranını yüzde 70 yaptı. Bundan emekli faydalanmadı, bundan milletvekilleri faydalandı. Emekli maaşı nerede kaldı, milletvekillerin emekli maaşı nereye çıktı? Önce bunu bilmek lazım."

Bu armut ile nar bahçesinde ne kadar? Bahçesinde mesela adam 5 liraya, 10 liraya almıyor, buraya getiriyor 60 liraya veriyor. O zaman burada da düşük olması lazım bunun. Ben bu fiyata alamam. Çünkü maaşım yetmiyor. Yarın bayram gelecek, ramazan ayı gelecek, alamayacağız. Neden? Her şey iki katına çıktı. Kurban gelecek, kurbanlığımızı alamayacağız, her şey iki katına çıktı. Devlet ikramiye veriyor, bize ikramiye vermesin bizim hak ettiğimiz maaşı versin. 2014 yılından önce emekli asgari ücretin brüt maaşını alıyordu. İntibak uygulaması ile emeklinin maaşı asgari ücretlinin altında kaldı."

Kaynak: ANKA / Yerel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Tepkilerin odağındaki kurumda bir skandal görüntü daha
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu