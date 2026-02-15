Çayda Sel Sularının Süreklediği Ağaçları Toplayan Vatandaş: " Tehlikeli Ama Yakacak Yok"

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, aşırı yağışların ardından Savrun Çayı'nın sürüklediği ağaçları odun olarak kullanmak üzere topluyor. Bir yurttaş, "Zor da olsa kışlık odunu çıkarıyoruz. Odunun tonu pahalı, 3-4 bin lira var. Bu çınar ağacı, tonu 3-4 bin lira. Tehlikeli ama yakacak yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bazı ağaçlar Savrun Çayı'nda sürüklendi. Bazı vatandaşlar ise odun olarak kullanmak için canlarını hiçe sayarak girdikleri sudan bu ağaçları çıkarıyor.

Ağaç toplayan bir vatandaş ANKA Haber Ajansı'na, "Kışlık odunumuzu çıkarıyoruz. Zor da olsa kışlık odunu çıkarıyoruz. Odunun tonu pahalı, 3-4 bin lira var tonu. Bu çınar ağacı, tonu 3-4 bin lira. Tehlikeli ama yakacak yok" dedi.

Başka bir vatandaş da "Yakacak odun çıkarıyoruz Savrun Çayı'ndan. Odun pahalı. Tonuna 4,5-5,5 bin lira diyorlar. Buradaki ağaç kaç ton gelir bilmiyoruz, yakacağız. Savrun Çayı taştığı zaman böyle oluyor. Tehlikeli ama ne yapalım?" diye konuştu.

Diğer bir vatandaş ise "Ne yapalım? Yakacak odun topluyoruz. Odun pahalı tabii ki, tonu 4 bin 500 lira. Burada bedava olur mu? Bir sel gelince odun yapıyoruz" dedi.