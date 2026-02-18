Haberler

Osmaniye'de Pazara Akşam Saatlerinde Giden Yurttaş: "Akşamüstü Fiyatlar Biraz Uygun Oluyor"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına fiyatların düşürüldüğü akşam üstü saatlerinde gitmeyi tercih ediyor. Emekli bir yurttaş, "Biz ikindiden sonra geliyoruz. Hep yarı fiyatlı aldıklarım, ikinci el, kabala alıyorum. Sabah zenginler alıyor, hali vakti yerinde olan" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına ürünlerin ucuzladığı akşam üstü saatlerinde gitmeyi tercih ediyor.

Emekli bir yurttaş, öğleden sonra fiyatların ucuzlamasının iyi olduğunu belirterek, "Biz de ikindiden sonra geliyoruz. Hep yarı fiyatlı aldıklarım, ikinci el, kabala alıyorum. Sabah zenginler alıyor, hali vakti yerinde olan. İşi olan mesela erkenden geliyor, işinin başına gidiyor. Emekliyim başka bir şey yok. Maaşımız bol bol yetiyor" diye konuştu.

Bir ilçe sakini, "Akşamüstü biraz uygun oluyor fiyatlar, bayağı düşüyor" derken, bir başkası ise, "Emekliyim, her şeyi alamıyoruz, bütçemize uygun olanları alıyoruz. Akşamüstü genelde ucuzlama pozisyonu oluyor. Maaş yetmiyor, her şeyi alamam, uygun olanları alırım" dedi.

Bir başka vatandaş da salkım domatesin 3 kilosunun 100 liraya indirildiğine dikkati çekerken, bir ilçe sakini, kalan ürünlerin ufak olduğunu ifade etti ve "Beğenene yenir, beğenmeyen de irisini alır. Biz ufağını alıyoruz" şeklinde konuştu.

Pazardaki bir esnaf ise elmanın kilosunu 60 liradan 25 liraya düşürdüğünü bildirerek, "İki kilo 50 lira. Herkes alsın. Dört kilo almak yok, iki kilogram" dedi.

