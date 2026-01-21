Osmaniyeli Pastaneci: "Vatandaş Çocuğunun Doğum Gününde Yarım Yaş Pasta İstiyor"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pastanecilik yapan esnaf Mehmet Serin, "fiyatlarının uygun olmasına rağmen insanların alışveriş yaparken zorlandıklarını" ifade ederek, "Geçenlerde müşterimizin biri geldi, bir tane pasta beğendi, '400 lira' dedim. Dedi ki 'Bunun yarısını veremez misiniz'? Yaş pastanın yarısını istiyorlar. Çocuğunun doğum günüymüş ve çocuğunun doğum gününde vatandaş yarım yaş pasta istiyor. Böyle deyince müşteriye pastayı maliyetine verdik. Biz de yoksulluktan, yokluktan geldik. Mecburen insanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kadirli'de 25 yıldır pastanecilik sektöründe hizmet veren Mehmet Serin, son aylarda işlerin düştüğünü ve vatandaşların alım gücünün azaldığını aktardı.

Serin, şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücü kalmamış. Uygun fiyata verdiğimiz halde alamıyorlar. Bir tane, iki tane, yarım kilo, 750 gram pasta alıyorlar, almakta zorlanıyorlar. Maliyetler çok arttı ama biz zam yapamıyoruz. Bir torba şekeri geçen sene bin 350 liraya alırken şu an bin 850 liraya alıyoruz. Bir teneke yağ yine bin 850 lira, geçen sene bin 400 liraya alıyorduk. Şu an bir teneke yağ alacak gücümüz kalmadı. Şekeri alacak gücümüz yok ama milletin de alım gücü yok. Esnafın gidişatı gidişat değil. Çünkü her şeye zam geliyor, esnaf zam yapamıyor. Müşteriler fiyatları duyunca 'Çok pahalı' diyor, 'Çok yüksek' diyor. Halbuki biz şu an Antep'ten gelen baklavamızın kilosunu 600 liradan veriyoruz. Kuru pastalarımızın kilosu şu an 300 lira.

"İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz"

Yaş pastalarımızın tanesini 350-450 lira arası verdiğimiz halde milletin alım gücü kalmamış. 'Çok pahalı' diyorlar. Geçenlerde müşterimizin biri geldi bir tane pasta beğendi '400 lira' dedim, dedi ki 'Bunun yarısını veremez misiniz?' Yaş pastanın yarısını istiyorlar. Çocuğunun doğum günüymüş ve çocuğunun doğum gününde vatandaş yarım yaş pasta istiyor. Böyle deyince müşteriye pastayı maliyetine verdik, 400 liralık pastayı 300 liraya verdik. 'Kutlayın' dedik, maksat çocuğu mutlu olsun. Biz de yoksulluktan, yokluktan geldik. İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."