Kadirlili Yurttaş: "Kurbanda Biri Pay Getirir mi Diye Yolu Gözleyeceğim"

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, yüksek ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Yaşlılık aylığı ile geçinenler Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyeceklerini ifade ediyor. Ekonomik durumun çok kötü olduğu belirtiliyor.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. "Bir ekmek bulursa haline şükrettiğini" söyleyen bir yurttaş, "Kurban kesmeye gücüm yetmediği için dışarı sandalye çıkarıp, kolu komşuyu seyredeceğim, biri kurban payı getirir mi diye gözleyeceğim" dedi.

Kadirli'de vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçim şartlarının ağırlaştığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Yaşlılık aylığıyla geçinen bazı vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı'nda, kurban kesemeyecek durumda olduklarını ifade ettiler.

Çobanlık yaparak geçindiğini bildiren bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ekonomik durumunun hiç iyi olmadığını bildirdi. Yurttaş, "Paranın hiç değeri yok. Ekonomi ölü, ölü durumdayız. Kurban Bayramı geliyor, ona buna yalvaracağız, eğer 5-10 kuruş bulursam bir kurban keseceğim, olmazsa vazgeçeceğim. Maaşım var, yevmiyelik işlere gidiyorum, çobanlık yapıyorum, öyle geçiyor günüm" diye konuştu.

Bir vatandaş ise yaşlılık aylığı hariç gelirinin olmadığını aktararak, "70 yaşındayım. Benim hiç gelirim yok. Yaşlılık maaşı alıyorum sadece, başka bir gelirim, giderim yok. İnsan gibi yaşayamıyorum. Allahım yardım etsin, kurbanlık alamayacağız, bakacağız borçla bir yerden bir şey bulabilirsem alacağım yoksa alamam" dedi.

"En son ne zaman et yediğini hatırlamadığını" söyleyen bir vatandaş ise şunları kaydetti:"

"Durum hiç iyi değil, ekonomi ölü. Ne yaşıyoruz ne ölüyoruz. Ne markete ne de pazara gidebiliyoruz. Bir ekmek bulursak halimize şükrediyoruz. Başka yapacak işimiz de yok. Yaz geldi, kışlık kazakla geziyorum, bir tişörtüm dahi yok. Ne yapmam lazım? Bozulmuş ekonomi durumu. Kurban zaten kesemiyorum, gücüm yetmiyor, alamıyorum. Kurban kesmeye gücüm yetmediği için dışarı sandalye çıkarıp, kolu komşuyu seyredeceğim, biri kurban payı getirir mi diye gözleyeceğim. En son eti yiyeli beş sene mi oldu, yedi sene mi oldu, on sene mi oldu, hiç hatırlamıyorum. Tavuğu iki senedir yemiyorum, tam iki sene oldu."

Yaşlılık aylığıyla geçinen bir başka vatandaş ise, "Devletin verdiği 5-10 kuruş parayla idare ediyoruz, ne yapalım başka. Çalışamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. İlaç paramıza, telefon paramıza, elektrik paramıza veriyoruz işte. Hiçbir yere gezmeye gidemeyiz. Allah razı olsun köyden bir araba geldi de o çocuk aldı getirdi bizi buraya kadar. Bir ihtiyacımız olursa çocuklar marketlerden alıp getiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelma Yüksel:

Böyle acı bir durumu okudum ki kalp kırıldı! Bu insanların sıkıntısı ne yazık ki çok büyük! Umarım hepimiz birbirimize yardımcı oluruz, bu bayramda komşulara bu miskinleri unutmasın! ??

Haber YorumlarıBaşak Tuncay:

Bu haberi okuyunca çok sinir oldum açıkçası. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorken, bir de bayram günü utanç içinde yaşamak zorunda kalıyor. Ekonomi böyle giderse daha kötüsünü göreceğiz hepimiz.

Haber YorumlarıKamuran Çakır:

Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarması gerektiği ülke 2024te hala kurban kesip komşu bekliyormuş vay aklıma hayır

