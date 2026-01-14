Osmaniyeli Yurttaşlar Pazarda Konuştu: "Her İstediğimi Alamıyorum Maalesef, Bakıp Gidiyorum"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yurttaşlar geçim sıkıntılarını dile getirdi. Yaşlı bir yurttaş, "Bir kilo sebze 50 lira, alamıyoruz. Eşim de yaşlı yatıyor evde, ben de hastayım. Ne iş yapabiliriz şimdiden sonra? Et, süt bir şey görmüyoruz, zaten sebzeye gücümüz yetmiyor bizim, ne eti ne sütü. Ekmek parası bazen bulunmuyor" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar artan yaşam maliyetleri nedeniyle geçinemediklerini, temel gıdaya dahi ulaşmakta zorlandıklarını dile getirdi. Kira, gıda, akaryakıt ve sağlık giderlerinin yükseldiğini belirten yurttaşlar; et, süt ve meyve gibi ürünleri alamadıklarını, günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Sıkıntılıyız, geçinemiyoruz. Evim kira olmadığı halde ucu ucuna yetişiyor. Et al alabiliyorsan, sucuk al alabiliyorsan. Bir de hastam var, sürekli Adana'ya gidip geliyor hastam, akaryakıt fırladı gitti" dedi.

"Cepte 245 lira var"

Başka bir yurttaş, "Yevmiyeciyim, tarlaya gidiyorum araziye. Evim kira, geçinemiyorum. Mesela yağmur yağdığında iş bitiyor. 11 bin lira kira veriyorum. Ekmek 15 lira. Her istediğimi alamıyorum maalesef, bakıp gidiyorum. Selam vermeye bile utanıyorum, adam tanıdık, şimdi bir şey almıyor diye küser diye. Cepte bu kadar var, 245 lira. Bu 245 liraya ne yapar? Hanım 'Elma al' diyor, ben ne ile alacağım?" diye konuştu.

Bir başka vatandaş "65'lik maaşı alıyorum. Nerede geçiniyorum? İşte idare ediyoruz. Geçinmek nerede? Meyvelerden ancak mandalina alıyorum; başkasını, portakalı, bilmem şunu bunu alamıyorum. Elma, armut alamıyoruz. Döküntü alıyoruz, ne yapacaksın başka? Para yetmiyor. Et, süt, yumurta yok. O hiç yok, onu göremiyoruz rüyamda görüyorum" dedi.

Bir başka yurttaş ise "Bir kilo sebze 50 lira alamıyoruz. Eşim de yaşlı yatıyor evde, ben de hastayım. Ne iş yapabiliriz şimdiden sonra? Et, süt bir şey görmüyoruz, zaten sebzeye gücümüz yetmiyor bizim, ne eti ne sütü. Ne edelim, geçinemiyoruz vallahi. Ekmek parası bazen bulunmuyor." diye konuştu.