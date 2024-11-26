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Osmaniye'de Engelli Girişimcilere Hibe Desteği

Osmaniye'de Engelli Girişimcilere Hibe Desteği
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Osmaniye'de, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere İŞKUR tarafından hibe desteği verildi. 'Engelli Hibe Desteği Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında çeşitli projelere hibe ile destek sunuldu.

Osmaniye'de kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere, İŞKUR'dan hibe desteği verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü tarafından "Engelli Hibe Desteği Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli girişimciler hibe desteği verildi. Proje kapsamında kendi reklam tanıtım ve organizasyon işini kurmak için Enes Talha Göçer'e 280 bin Türk Lirası, takı eşarp başörtüsü şal gibi ürünlerin satışı için kendi işyeri kurmak isteyen Özlem Öksüz'e, 196 bin Türk Lirası hibe desteği verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Hacı Akkoyunlu, "Proje başvuruları ile kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteğiyle istihdamı desteklemeye devam edeceğiz, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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