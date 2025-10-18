Osmaniye'de Emekliler Pazar Fiyatlarına Tepki Gösterdi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına gelen vatandaşlar, fiyatların artmasından dert yandı.Emekli bir vatandaş, "Eskiden 50 lirayla gelirdik pazara 30 liralık mutfağın bir haftalık yiyeceğini alırdık, 20 lira da cep harçlığı kalırdı. Şimdi 500 lira ile geliyoruz iki günlük yiyeceğimi zor alıp gidiyorum. Emekli öyle bir intikam alacak ki bunlardan, sandıkta görüşürüz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlar artan fiyatlara tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Fiyatlarda artış var düşüş yok. En düşük ben yeşil biberi gördüm onun dışında hepsi çok pahalı. Şeftali, elma, armut çok pahalı, yükselmiş hepsi" dedi.

Bir başka vatandaş, "Fiyatlarda artış var, her şey pahalı. Hepsi günden günde mesela hepsi pahalanıyor. Hiç ucuz bir şey yok yani her gün pahalanıyor. Mecbur bütçene göre göre alıyorsun. Aç durulmuyor mecbur alıyorsun, bütçene göre. Emekli öğretmenim. Kendilere geldi mi var para her şeye, bakanlarına, arabalarına lüks arabalarına her şeye para var ama sana yok" ifadelerini kullandı.

"Emekliyim maaş yetmiyor"

Başka bir vatandaş ise, "Fiyatlar yükselmiş hiç çare yok. Yumurta aldım tanesi 10 lira o da kaç gün gider bilmiyorum. Emekliyim maaş yetmiyor. Emeklinin maaşının daha yüksek olması lazım. En az 45- 50 bin lira olması lazım. Bir şey alamıyoruz, elmanın kilosu 100 lirayı geçmiş" diye konuştu.

Emekli bir başka vatandaş ise "Eskiden 50 lirayla gelirdik pazara 30 liralık mutfağın bir haftalık yiyeceğini alırdık, 20 lira da cep harçlığı kalırdı. Şimdi 500 lira ile geliyoruz iki günlük yiyeceğimi zor alıp gidiyorum. Fiyatlar berbat 1 kilo muz 100 lira, 1 kilo fasulye 100 lira, 100 liradan aşağı bir şey yok. Sana da yüzde 3 zam, yüzde 5 zam, 'emekliye en iyi kıyağı biz yaptık' diyorlar birde, evet çok güzel emekli. Emekli öyle bir intikam alacak ki bunlardan, sandıkta görüşürüz. 73 yıllık ülkücüyüm ben tövbe ettim MHP'ye oy vermeye."