Osmaniye'de Çiftçilikte Su Krizi ve Ekonomik Zorluklar

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de çiftçilik yapan Zeki Yılmaz çiftçiliğin bittiğini belirterek, "Rahmetli babam 40-50 dönüm fıstık ekerdi, biz güllük gülistanlık her şeyi yapardık. Araba alırdık. Şimdi bisiklet alamıyoruz. 100 dönüm de eksen 200 dönüm de eksen bir şey kazanamıyorsun" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çiftçilik yapan Zeki Yılmaz, çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayamadıklarını söyledi. Aynı zamanda su sıkıntısı da yaşadıklarını belirten Yılmaz, ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını ifade etti.

Yılmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından su seviyesinin düşük olduğu gerekçesiyle çiftçilere metreküp bazında su verildiğini, bu yüzden ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını anlattı. Tarlasına ektiği fasulyelerin su sıkıntısı nedeniyle sarardığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fasulyeyi bundan 3 ay önce ektim. Yaklaşık 1 ay önce DSİ bana suyu verseydi ben şu an fasulyemi bitirmiştim. En kötü şartlarda 100 liradan satardım ama şu anda 15 liradan satıyorum. Ona da alıcı bulabilirsem. 2 buçuk dekar yerin bana maliyeti şu an 12 bin 500 lira. Şu ana kadar satabildiğim 6 bin 300 lira. Yani şu an cepten yiyoruz. Şimdi sökümünü yapıyoruz. Üzerinde ne varsa toplayacağız. Onu da satacağız. El elde, baş başta bu işin içinden çıkacağız. Bu fasulyeyi yetiştirebilseydik dönüm başına en az 30-40 bin lira para kazanırdık ama su olmadığı için maalesef bu fasulyeden para kazanamadık. Özellikle DSİ'den su istediğimiz zaman 3 metreküp 5 metreküp diye diye bizi bu zamana kadar getirdiler. Fasulye sarardı, soldu. Biz de son zamanda söküp atacağız artık."

"Çiftçilik bitmiş"

Çiftçiliğin bittiğini ifade eden Yılmaz, "Çiftçilik diye bir şey kalmadı. Benim rahmetli babam 40-50 dönüm fıstık ekerdi, biz güllük gülistanlık her şeyi yapardık. Araba alırdık. Şimdi bisiklet alamıyoruz. 100 dönüm de eksen 200 dönüm de eksen bir şey kazanamıyorsun. Para etmiyor. Soğanları görüyosunuz. Soğanlar tarlada kaldı. Ekmek olmuş 12,5 lira, buğday olmuş 10 lira. Şu anda buğdayın fiyatı 10 lira. Gel de bundan para kazan. 1 kilo undan 3 tane ekmek çıkarıyor, 1 kilo buğdayı 10 liraya alıyor."