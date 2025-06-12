Osmaniye'de Çiftçilikte Su Krizi ve Ekonomik Zorluklar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de çiftçilik yapan Zeki Yılmaz, su sıkıntısı ve düşük verim nedeniyle geçimlerini sağlayamadıklarını ifade etti. Yılmaz, çiftçiliğin artık mümkün olmadığını ve eski günlerdeki verimliliğin kaybolduğunu belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de çiftçilik yapan Zeki Yılmaz çiftçiliğin bittiğini belirterek, "Rahmetli babam 40-50 dönüm fıstık ekerdi, biz güllük gülistanlık her şeyi yapardık. Araba alırdık. Şimdi bisiklet alamıyoruz. 100 dönüm de eksen 200 dönüm de eksen bir şey kazanamıyorsun" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çiftçilik yapan Zeki Yılmaz, çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayamadıklarını söyledi. Aynı zamanda su sıkıntısı da yaşadıklarını belirten Yılmaz, ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını ifade etti.

Yılmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından su seviyesinin düşük olduğu gerekçesiyle çiftçilere metreküp bazında su verildiğini, bu yüzden ektikleri ürünlerden verim alamadıklarını anlattı. Tarlasına ektiği fasulyelerin su sıkıntısı nedeniyle sarardığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fasulyeyi bundan 3 ay önce ektim. Yaklaşık 1 ay önce DSİ bana suyu verseydi ben şu an fasulyemi bitirmiştim. En kötü şartlarda 100 liradan satardım ama şu anda 15 liradan satıyorum. Ona da alıcı bulabilirsem. 2 buçuk dekar yerin bana maliyeti şu an 12 bin 500 lira. Şu ana kadar satabildiğim 6 bin 300 lira. Yani şu an cepten yiyoruz. Şimdi sökümünü yapıyoruz. Üzerinde ne varsa toplayacağız. Onu da satacağız. El elde, baş başta bu işin içinden çıkacağız. Bu fasulyeyi yetiştirebilseydik dönüm başına en az 30-40 bin lira para kazanırdık ama su olmadığı için maalesef bu fasulyeden para kazanamadık. Özellikle DSİ'den su istediğimiz zaman 3 metreküp 5 metreküp diye diye bizi bu zamana kadar getirdiler. Fasulye sarardı, soldu. Biz de son zamanda söküp atacağız artık."

"Çiftçilik bitmiş"

Çiftçiliğin bittiğini ifade eden Yılmaz, "Çiftçilik diye bir şey kalmadı. Benim rahmetli babam 40-50 dönüm fıstık ekerdi, biz güllük gülistanlık her şeyi yapardık. Araba alırdık. Şimdi bisiklet alamıyoruz. 100 dönüm de eksen 200 dönüm de eksen bir şey kazanamıyorsun. Para etmiyor. Soğanları görüyosunuz. Soğanlar tarlada kaldı. Ekmek olmuş 12,5 lira, buğday olmuş 10 lira. Şu anda buğdayın fiyatı 10 lira. Gel de bundan para kazan. 1 kilo undan 3 tane ekmek çıkarıyor, 1 kilo buğdayı 10 liraya alıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.