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Osmaniye'de çiftçilerin zararlı haşere ve böceklerle mücadelesine göçmen kuşlardan destek

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Demir'in tarım arazisindeki zararlı haşere ve böceklerle mücadelesine göçmen kuşlar yardım ediyor. Kuşlar, zararlı böcekleri yiyerek çiftçilerin kimyasal ilaçlama yapmasını engelliyor ve doğal gübre sağlıyor.

Osmaniye'de çiftçilerin zararlı haşere ve böceklerle mücadelesine göçmen kuşlardan destek.

Türkiye'de çiftçilerin en büyük problemlerinden biri olan tarım arazisindeki zararlı haşere ve böcekler mücadelede kuşlar, dünyanın birçok noktasında çiftçiler için ekolojik tarımsal kalkınma yöntemlerinin bir parçası haline gelmiş durumda. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Farsak köyünde çiftçilik yapan Mehmet Demir'in ürünlerine zarar veren haşere ve böcekle mücadelesine köylüler arasında diyuk denilen göçmen kuşlardan destek geldi. Tarım arazisinde zararlı haşere ve böcekle beslendiği için çiftçiler kimyasal böcek ilaçlarına pek kullanılmıyor ve dışkıları da doğal organik gübre işlevi görüyor.

Göçmen kuşlar sayesinde ürünlerinde kimyasal ilaçlama yapmadığını söyleyen çiftçi Mehmet Demir, "Bunlara diyuk kuşu derler Türkiye'deki çiftçilere faydalı bir kuştur. Bu mevsimde bulunan zararlı haşereleri, böcekleri ve kurtları yiyip bizi zirai ilaçlamadan kurtarırlar. Bu yüzden bizler de bu kuşları koruruz bunların bizlere çok büyük faydaları var. Zararlı böcekleri yiyerek bizleri zirai ilaç parası vermekten kurtarırlar" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Demir Osmaniye Düziçi Tarım Çevre Doğa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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