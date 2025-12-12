Emekli Vatandaş: "Tüik Gözümüze Baka Baka Yalan Söylüyor, Devlette Buna Çanak Tutuyor"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya memleketi Osmaniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Emekli bir vatandaş, "Bize çıksınlar desinler ki 'bu ülkede enflasyon yüzde 70' desinler. 'Ama biz size böyle bir para veremiyoruz yüzde 30 veriyoruz' desinler. Biz de göğsümüzü gere gere konuşalım. Niye bize yalan söylüyorlar, bizi neden kandırıyorlar? TÜİK gözümüze baka baka yalan söylüyor, devlette buna çanak tutuyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Osmaniye merkez çarşıda esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Yumurta satan emekli vatandaş, "Üç yetimim var, onları okutuyorum. 600 tane milletvekilinin maaşına zam derken parmaklar kalkıyor dimdik ama emekliye, köre, topala geldiği vakit parmaklıyor iniyor, kırılıyor. 16 bin 700 lira maaş alıyorum. Çok olsa 3 bin lira zam koyar 20 bin lira olur. Kirada oturuyorsam vay benim halime. 3 tane yetim çocuk onları okutuyorum" diyey konuştu.

"Bize çıkıp 'ülkede enflasyon yüzde 70' desinler"

Kaya'nın konuştuğu bir başka emekli vatandaş ise şunları söyledi:

"Bu ülkeyi büyük şirketler yönetiyor. Cumhurbaşkanı yönetmiyor şirketler yönetiyor. Ben mazota yüzde 18 KDV ödüyorum ama yat sahibi yüzde 8-10 arası ödüyor. Bu ülkenin ne halde olduğunu görün. Oy verdim bunlara inkar mı edeyim. O günün şartlarında önümüze gelen onlardı verdim. Ama bize yalan söylüyorlar. Bize çıksınlar desinler ki 'bu ülkede enflasyon yüzde 70' desinler. 'Ama biz size böyle bir para veremiyoruz yüzde 30 veriyoruz' desinler. Biz de göğsümüzü gere gere konuşalım. Niye bize yalan söylüyorlar, bizi neden kandırıyorlar? TÜİK gözümüze baka baka yalan söylüyor, devlette buna çanak tutuyor. Bu ülke şirketlerin eline kalmış. İktidara ne diyeyim ki Allah nasıl biliyorsa onları öyle yapsın. Onlar çocuklarına benim maaşım kadar üç kuruş harçlık veriyorlar mı?"

"Oğlanı nişanlayacağım ama daha sadece bir yüzük alabildim"

Bir vatandaş, "Bakın oğlanı nişanlayacağım ama daha sadece bir yüzük alabildim. Aile yılı dediler ama ben inanmıyorum. Bir şey alacağız ama anne baba olarak on defa düşünüyoruz. Biz isteriz ki hem anne hem baba olarak ayrı ayrı takı takalım ama yapamayacağım. Emekli memurum" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Emekli yılı dediler emekliyi hallettiler. Aile yılı dediler onu hallettiler. Bu yılda ekonomi yılına geçiyolarmış herhalde bittik zaten. Ben de oğlan evlendiriyorum ama işin içinden çıkılacağı yok. Hepimizi bitirdiler" ifadelerini kullandı.