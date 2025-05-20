Osmaniye'de Aile Yılı Faaliyetleri ve Otobüs İndirimleri Tanıtıldı

Osmaniye'de Aile Yılı Faaliyetleri ve Otobüs İndirimleri Tanıtıldı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, otogarda ailelerin önemine dikkat çekerek, Aile Yılı kapsamında otobüs firmalarının uyguladığı yüzde 40'lık indirim hakkında bilgiler verdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, otogarda esnaf ve yolcularla "Aile Yılı" faaliyetleri hakkında sohbet etti, otobüs firmalarının aileler için uyguladığı yüzde 40'lık indirim hakkında bilgiler aldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde farkındalık çalışması yapıldı. Programa katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyarette bulunduğu esnaf ve yolcularla Aile Yılı faaliyetleri hakkında sohbet edip, ailenin önemine dikkat çekti. Vali Yılmaz, özellikle otobüs firmalarının aileler için uyguladığı yüzde 40'lık indirim hakkında bilgiler aldı. Yılmaz, "2025 Aile Yılı kapsamında bugün Osmaniye otogardaki otobüs firmalarımızın işlemecileriyle bir araya geldik, onları ziyaret ettik. Aile Yılı kapsamında otobüs firmalarımız yüzde 40'a kadar ailelere indirim uygulayacaklar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Ailenin geleceğimiz olduğu, ailenin her şeyimiz olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Aile bağlarını güçlü kılmak bizi mutlu kılacaktır, bizi hayatta daha başarılı kılacaktır. Şuna da yürekten inanıyorum ki aile hepimizin en büyük güvencesi en büyük en güvenli sığınacağı limandır" dedi.

Otogar esnafından Deniz Car ise 2025 Aile Yılı kapsamında yüzde 40 aile indiriminin devam ettiğini belirterek, "Tüm ailelerimize sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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