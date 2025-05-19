Osmaniye'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Osmaniye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Tören, sporcuların katılımı, gösteriler ve folklor etkinlikleriyle renklendi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.

Osmaniye atletizm pistindeki törene, protokol, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sporcuların Türk Bayrağını Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etmesiyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende ilk olarak, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı köpek timinin gösterisi ardından Osmaniye Gençlik Merkezine bağlı folklor ekibi sahne aldı.

Tören, folklor gösterilerinin ardından Osmaniye'yi 2. Lig'de temsil eden 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü basketbol gösterisi, minikler jimnastik gösterisi ve tekvando gösterileriyle devam etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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