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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor Kız Voleybol Takımı ile bir araya geldi

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Şahin, sporculara destek olacağını belirtti ve moral verdi.

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor kız Voleybol Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisinde, 1308 Osmaneli Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Münür Şahin, sporcuların her zaman arkasında destek olacağını belirtti.

Sporcularla birlikte pasta kesen Münür Şahin, kız voleybol takımına hem moral oldu hem de desteğini tekrar göstermiş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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