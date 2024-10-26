Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Elektrik Sayaçlarının Geç Okunması Vatandaşları Mağdur Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bazı mahalle ve köylerde elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması, vatandaşların kota aşımına yol açarak fazla fatura ödemelerine sebep oluyor. Yetkililerden bu sorunun çözülmesi talep ediliyor.

Elektrik sayaçlarının okunmamasına tepki gösteren vatandaşlar: "Kota aşıldığı için fazla para ödemek zorunda kalıyoruz"

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı mahalle ve köylerde elektrik sayaçlarının okunmaması tepkilere neden oluyor.

Osmancık ilçesinde bazı mahalle ve köylerde elektrik sayaçlarının zamanında okunmamasına tepki gösteren vatandaşlar, geç okunan elektrik sayaçlarının mağduriyete neden olduğunu ifade etti.

Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Öysal, hem iş yerinin hem de evinin elektrik sayaçlarının bazen 2 bazen de 3 ayda bir okunduğunu, bundan dolayı kota aşımından kaynaklı fazla para ödemek zorunda kaldığını iddia ederek, "5. ve 7. ay arasında elektrik sayaçlarımız okunmadı. Normalde aylık olarak 300-350 lira arasında ödemiş olduğumuz faturalar 60 gün içinde bin 215 lira olarak geldi. En son faturamız temmuz ayında geldi. 3 aydır elektrik sayaçlarımız hala okunmadı. Elektrik sayaçlarımızın okunmasını bekliyoruz. Fatura miktarımızın kaç lira olmasını istiyorlar acaba? Bildiğimiz kadarı ile elektrik tüketimimde kota uygulaması var. Biz bu kotayı aştık. Fazlası ile fatura bedeli ödeyeceğiz. Mahallede evimizin bulunduğu sokakta hiç kimsenin elektrik sayacı 3 aydır okunmadı" şeklinde konuştu.

"Önümüz kış, herkes mağdur olacak"

Ne yapmamız gerekiyorsa biz onu yaparız diyen Mustafa Öysal, "Aylık faturalarımız gelsin biz aylık olarak zaten düzenli ödüyoruz. Bu şekilde faturalar yüksek miktarda gelmeye devam ederse, önümüz kış faturaları ödemekte bayağı bir zorlanacağız. Elektriklerimiz kesilecek, herkes mağdur olacak. Yetkililerden gerekli düzenlemeyi yapmalarını talep ediyoruz" dedi.

"Personel yetersiz"

Seyfullah Fidan ve Yukarı Zeytin köyünde yaşayan Şükrü Büyükbaş da elektrik sayaçlarının geç okunduğunu ifade etti. Yukarı Zeytin köyünde yaşayan Şükrü Büyükbaş köyde bulunan evlerinin elektrik sayacının 6 aydır okunmadığını ifade ederek bu durumun kendilerini mağdur ettiklerini belirtti.

Elektrik sayaçlarının geç okunmasının sebebinin; mevcut şirketin iflas edip bir başka şirkete sayaç okuma işinin devredilmesi ve 'yetersiz personel' olduğu şeklinde de de bilgi verildiğini belirten vatandaşlar, sayaçların zamanında okunmasını ve oluşacak mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Osmancık'ta Elektrik Sayaçlarının Geç Okunması Vatandaşları Mağdur Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - Yerel

Yerel Haberler Osmancık Ekonomi Yerel Yaşam Çorum

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Oğlak burcu yorumu! 28 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD BARCELONA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.