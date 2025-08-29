OSB Başkanı Şimşek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şimşek, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Zafer'in yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Başkan Şimşek, mesajında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Türk milletinin bağımsızlık yolunda en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Zaferi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu büyük zafer, Cumhuriyet'e giden yolu açmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, milletin topyekün desteğiyle kazanılan bu zaferin askeri alanda elde edilen büyük bir başarının yanında, aynı zamanda ulusal birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun da sembolü olduğunu belirtti. "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını ortaya koyan bu zafer, milletimizin birlik içinde hareket ettiğinde her türlü zorluğu aşabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından gelen siyasi başarıların Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, "Büyük Zafer'in yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP